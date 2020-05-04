İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama Sultangazi'de hava kalitesine olumlu yansıdı

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbullular 3 gün boyunca evlerinde kaldı.

Bu süreç hava kalitesine de olumlu olarak yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı verilerine göre Sultangazi'nin havasının iyi olduğu görüldü.



Yeni tip korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 1 Mayıs Cuma gününden başlayarak 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbulluların 3 gün boyunca evlerinde kalmasıyla hava kalitesinde de iyileşme devam etti.


İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi'de de vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Sultangazi'de hava kalitesinin ciddi boyutlarda düzeldiği görüldü. Son üç günün verilerine göre ilçenin hava kalitesinin iyi bir oranda olduğu ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.