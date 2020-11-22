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Kısıtlamada 15 Temmuz Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte megakent İstanbul sessizliğe büründü.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Denetimler havadan da görüntülendi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla 81 ilde tafta sonları belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece başladı. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent adeta sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.

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