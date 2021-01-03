Kısıtlamada, arkadaşıyla arabayla dolaşırken yakalandı, muhasebeciyim dedi

Esenyurt'ta kısıtlama günü çeşitli bahanelerle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 3 bin 469'ar lira idari para cezası kesildi. Ceza yazılanlar arasında bir kişi ise, muhasebeci olduğu söyleyerek yanındaki arkadaşıyla dolaşırken polisin uygulamasına takıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Esenyurt'ta polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Ahmet Arif Caddesi üzerinde de yapılan denetimlerde izinsiz ve geçersiz bahane ile dışarı çıkan 7 ayrı kişinin hakkında 3 bin 469'ar lira idari para cezası tutanağı düzenlendi.

2 gün önceki hastane barkodunu gösterdi

Yapılan uygulamada 2 yabancı uyruklu şahısta durduruldu. Durdurulan şahıslar, polise 2 gün önce alınan hastane barkodunu göstererek cezadan kaçmaya çalıştı.

Arkadaşıyla dolaşırken yakalandı

Polisin durdurduğu bir araçta ise 2 kişi arkadaşıyla dolaşırken yakalandı. Polisin neden dışarıda olduğu sorusuna vatandaş muhasebeci olduğunu ve iş yerinin Bahçelievler'de bulunduğunu belirtti. Bu kişi ve yanındaki izni olmadan dolaşan arkadaşı hakkında da idari para cezası tutanağı düzenlendi.