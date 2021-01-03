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Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, tarihi mekanları tercih ettiler.

Sultanahmet Meydanı yabancı turistlere kaldı. Meydan havadan görüntülendi.


Yurt genelinde Perşembe saat 21.00'da başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Kısıtlama sayesinde tarihi yarımadanın keyfini yabancı turistler çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektirdi. Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

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