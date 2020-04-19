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Kısıtlamanın 2'nci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de yollar boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.


Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.


Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken, havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü.

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