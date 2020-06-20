Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti

00'da başlayan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı. Bugün uygulanan kısıtlamanın saat 15.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

“Biz virüs bulaşmasın diye maske takıyoruz”

Dedesiyle Taksim Meydanı'na gelen Yağmur Burak, “Parka gidiyorum ama virüs var. Daha bitmedi yavaş yavaş bitiyor. Biz de virüs bulaşmasın diye maske takıyoruz. Dezenfektan da kullanıyoruz ve ellimizi bol bol sabunluyoruz” dedi.