İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamanın ilk boş kalan E-5 karayolu havdan görüntülendi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da yoğunluğun en çok yaşandığı E-5 karayolu ile metrobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.Özel izin ile çıkan araçların E-5 karayolunun belirli noktalarında kontrolünde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 9'lara kadar düştüğü görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.