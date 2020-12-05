İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul Yenibosna’da sabah saatleriyle birlikte E-5’te, cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı.

İstanbul Yenibosna'da sabah saatleriyle birlikte E-5'te, cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı.


Kısıtlamanın ilk gününde Yenibosna E-5 üzerinde araç yoğunluğunun azaldığı görüldü. Üretim, tedarik, lojistik, tarım, sağlık, orman sektörlerinin de çalışan kapsam dışında tutulduğu vatandaşlar yollarda yerlerini aldı. Üst geçit ve sokaklarda da az sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.