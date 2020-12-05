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Kısıtlamanın ilk sabahında İstanbul'da birçok nokta boşaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul’da birçok nokta boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul'da birçok nokta boş kaldı. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler bağlamında dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul'da bir çok nokta boş kaldı. Dün akşam saatlerinde binek araçlarıyla evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların, İstanbul trafiğini durma noktasına getirdikleri tablo 2 günlüğüne rafa kalktı. Yüzde 80 olan trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 9'lara düştü. Yollarda ve yolcu duraklarındaki yoğunluğun büyük oranda azalması kameralara yansırken, boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

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