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Kısıtlamanın son gününde boş yollar havadan görüntülendi

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 karayolunda havadan çekilen görüntülerde, sayılı araç geçtiği gözlemlendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 karayolunda havadan çekilen görüntülerle sakinlik gözler önüne serilirken, araçların sayılı geçtiği gözlemlendi.

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