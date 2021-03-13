İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamasız 2'inci Cumartesi'nde trafikte hareketlilik

İstanbul’da kısıtlamasız 2’inci Cumartesi sabahında yollarda trafik hareketliliği yaşandı.

İstanbul'da kısıtlamasız 2'inci Cumartesi sabahında yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20'lere çıkarken metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluklar yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmenin 2'inci haftasında yollarda hareketlilik başladı. Yenibosna E-5 üzerinde araçlar yoğunluk oluştururken Cevizlibağ istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu sabahın ilk saatleriyle birlikte yüzde 20'lere ulaştı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitte hareketlilik oluşturdu. Metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.