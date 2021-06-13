Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu restoran ve kafelerde aldı.

Uzun süredir devam eden korona virüsle mücadele kapsamında tam kapanma nedeniyle bir süredir restoran ve kafeler paket servis hizmeti vermekteydi. Kafe ve restoranlar normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak tekrardan hizmete açılmıştı. Normalleşme süreciyle tekrardan misafirlerini ağırlamaya başlayan kafe ve restoranlar, cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla yeniden doldu. Uzun süredir evlerinde sıkılan vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle soluğu restoran, kafe ve parklarda aldı. Restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılmasından hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar memnun kaldı.

Uzun bir süre sonra dışarıda yemek yemenin güzel olduğunu belirten Zülfücan Karaköse, ”Mutluyuz, uzun süredir evlerdeydik. Yeniden restoranlarda yemek yemek sosyal mesafeye uyarak insanların güler yüzüyle, hoş sohbetiyle birlikte olmayı özlemişiz” diye konuştu.

Müşterilerin dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten İzzetin Oral, ”Çok mutluyuz, müşterilerimiz ise daha çok mutlu. Onlar da dışarıda yemek yemeyi çok özlemişler. Gelen müşterilerimizle zaten bir aile gibiyiz. Gerçekten onlar da bizleri çok özlemişler. Burada sosyal mesafe kuralına uyarak hep beraber oturup, sohbet edip yemek yiyoruz” dedi.