Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bakanlar kurulundan alınan kararlar neticesinde geçtiğimiz haftalarda İstanbul için cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığının kar yağışlı geçen haftanın ardından 12 derecelere yükselmesi ve güneşim çıkması ile birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluştururken bazılarının ise maskesini çenesine indirdiği gözlendi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK tarafından hizmete sunulan bisiklet kiralama alanında sosyal mesafe kuralları da zaman zaman hiçe sayıldı.