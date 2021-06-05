Kısıtlamasız ilk Cumartesi balıkçı esnafının yüzünü güldürdü

Havanın güzel olmasıyla dışarıya çıkan vatandaşlar gönüllerince vakit geçirdi.

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde Silivri sahilindeki balıkçılar doldu, taştı. Havanın güzel olmasıyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar gönüllerince vakit geçirdi. Sahildeki balık satışı yapılan ve balık restoranlarının olduğu Balıkçılar Çarşısı'nda uzun bir sürenin ardından yoğunluk yaşandı.

Uzun zamandan beridir ilk kez tam doluluk yaşadıklarını belirten restoran işletmecilerinden Nurcan Akkay Aydoğan, “Bugün kısıtlamanın olmadığı ilk Cumartesi, bizler işletmeci olarak çok memnunuz. Sabahtan bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlarımı da kısıtlamasız bir hafta sonu geçirmeyi gerçekten çok özlemişler. Onlar mutlu biz mutluyuz. Umarız önümüzdeki günlerde de Cumartesilerimiz geri alınmaz hatta Pazar günlerimizde geri verilir. Öğlenden bu yana yeni mola verebildik. Biz balıkçılık sektörü güne geç başlarız ama bugün erken başladık. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar, güneşli hava ve Marmara Denizi'nin eşsiz manzarasında yürüyüş yaparak kısıtlamasız günün tadını çıkardı.