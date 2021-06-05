Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Eminönü'nde yoğunluk

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi yarımadada bulunan Eminönü'ndeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kademeli normalleşmeyle birlikte ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklardaki insan yoğunluğu göze çarptı. Tarihi yarımada bulunan Eminönü'nün de yoğunluk vardı. Güzel havanın tadını çıkaran kimi vatandaşlar, alışveriş yaparken, kimisi de balık tutarak vakit geçirdi.

Eşi ve çocuğuyla gezmeye çıkan Şeyma Yıldıran, “İlk defa dışarı çıktık çocuğumuzu gezdirmek için. İlk cumartesini değerlendirmeye çalıştık. Evde çok sıkıldık. Şu an için plan yok, balık ekmek yemek için geldik biraz gezeceğiz” dedi.

Hollanda'dan gezmeye gelen Yunus Ulaş, “Tarihi yarımadayı gezeceğiz. Zaten Hollanda'dan geliyoruz biz. Aslında bize sokağa çıkma yasağı yok. Bugün tarihi yarımadayı gezeceğiz. Eminönü, Sirkeci, Kapalıçarşı olsun. Yarın da döneceğiz” şeklinde konuştu.

Ailesiyle günün tadını çıkarmak isteyen Semra Gerek,” Valla 2019'dan beri tabiri caiz ise evdeydik. Bütün kurallara uyduk. Yani çocuğum bile kurallara uydu. Yasağın bugün kalktığını duyduğumuzdan beri bugün çok mutluyuz. Hep birlikte ailecek buraya geldik. İnşallah keyifli bir gün geçiririz yine kurallara uyarak tabii. Çok özlemiştik. Bugün Eminönü'nü gezeceğiz” dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi yarımadadaki yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, vapur duraklarında da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.