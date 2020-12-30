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Kısıtlamaya 1 gün kala dikkat çeken trafik yoğunluğu

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak olan 3 günlük kısıtlamanın bir gün öncesinde, Beylikdüzü ve çevresinde yoğun trafik oluştu.

Trafik, havadan da görüntülendi.


Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü. Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

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