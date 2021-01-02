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Kısıtlamaya rağmen Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde havanın güneşli olmasıyla İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde havanın güneşli olmasıyla İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.


İstanbul'da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu. Güneşi gören İstanbullular Bağdat Caddesi'ne adeta akın etti. Caddeyi dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da banklara oturarak sohbet etti. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

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