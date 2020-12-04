Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti

Beyoğlu'nda korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Bugün saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte alışveriş yapmak için marketlere gitti. Beyoğlu'nda bulunan bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.