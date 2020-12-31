İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt’ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.


Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla 81 il genelinde bugün akşam saat 21.00 itibariyle 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar Esenyurt'ta alışveriş merkezi (AVM)'ye akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.