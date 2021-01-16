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Kısıtlamayı unutup karın keyfini çıkardılar

İstanbul’da karın yağmasıyla birlikte kısıtlamayı unutan çocuklar sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da karın yağmasıyla birlikte kısıtlamayı unutan çocuklar sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. İstanbul için beklenen kar yağışı, öğle saatleri itibariyle başladı. Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Hasret kaldıkları karın yağdığını gören çocuklar, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokaklara çıktı. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi, Otogar-Tem bağlantısı kenarında kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.


Kar yağdığı için mutluluğunu dile getiren Muhammet Karakuş, “Sonunda kar yağdı. Dün de yağdı ama şu an baya kar yağdığı için buradan güzel kayıyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Zaten barajlar da doluyor” derken, uzun zamandır kar yağmadığını söyleyen Alican Bahşi ise, “Geçen gün de yağdı ama geçen gün pek fazla tutmadı. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağmasını çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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