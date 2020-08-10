Kişiye özel tedavi yöntemleri artık hastanelerde

Birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilmesinde önemli role sahip olan bağırsak mikrobiyomunu analiz ederek kişiye özel diyet programları sunan sunan yerli girişim Enbiosis Biyoteknoloji, Liv Hospital Ulus ile iş birliği anlaşması imzaladı. Mikrobiyom biliminden ve yapay zeka teknolojisinden yararlanan biyoteknoloji girişimi, anlaşma kapsamında kişiye özel sağlık çözümlerini Liv Hospital Ulus hastaları için de Temmuz ayı itibariyle sunmaya başladı.

''Yerli girişimler sağlık teknolojisinin önünü açıyor''

Türkiye'de sağlık hizmetlerinde ilk kez bir hastanenin yerli ve milli bir girişime destek verdiğini vurgulayarak sağlık alanındaki diğer çalışmalar için örnek teşkil edecek bir işbirliğine imza atmaktan gurur duyduklarını ifade eden Enbiosis Kurucusu Ömer Özkan, ''Bilimsel çalışmalarımıza ve teknolojimize gösterdikleri ilgi ve Türkiye'den doğan bir biyoteknoloji girişimine verdikleri destekten dolayı hastaneye teşekkür ediyor, kişiye özel sağlık hizmetlerinin önünü açan bu gibi desteklerin ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz'' dedi.

Yeni teknoloji ve öncü uygulamaları bünyesinde barındıran bir hizmet anlayışına sahip olduklarına dikkat çeken Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ''Mikrobiyota son yıllarda tıpta farklı bir bakış açısı getirdi. Yapılan çalışmalarda birçok hastalığın sebebinin aslında bağırsaklarımızda yer alan ve kişiye göre değişim gösteren mikroorganizmalar olduğu gösterildi. Yapay zeka teknolojisi ile alınan gaita numunesini analiz ederek obezite, huzursuz bağırsak sendromu, diyabet ve kalp hastalıklar gibi pek çok soruna kişiye özel beslenme ile uygun tedaviyi gerçekleştiriyoruz'' dedi.

Sırada kişiye özel gıda takviyeleri ve probiyotik üretimi var

Bağırsakların insan sağlığında büyük rol oynadığından hareketle, yaptıkları klinik çalışmalarda kişiye özel beslenmeyi odağına alan çözümler geliştirdiklerini belirten Ömer Özkan, çalıştıkları yeni projelere de değindi. Özkan, ''İnsan bağırsağında yaşam süren ve pek çok hastalığın çözümünde ciddi bir etkiye sahip olan bakterilerin güncel durumunu analiz ederek kişiye özet diyet uygulaması ile bağırsak ekosistemini dengeliyoruz. Kişiden alınan dışkı numunesi Türkiye'nin en kapsamlı araştırma merkezi olan Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde inceleniyor, yapay zeka teknolojisi ile kişinin bağırsağına özel beslenme rehberi oluşturuyoruz. Yakın dönemde diyet uygulamasını güçlendirecek kişiye özel gıda takviyeleri ve kişiye özel probiyotiklerle uygulanan diyeti destekleyeceğiz. Son olarak obezite cerrahisi geçiren ve huzursuz bağırsak sendromuna sahip bireyler üzerinde iki farklı klinik çalışma başlattık. Mikrobiyom manüplasyonunun özellikle bu alanlarda güzel sonuçlar sağlayacağını öngörmekteyiz'' şeklinde konuştu.