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Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yollar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında LGS sınavı için ilan edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan kalan yollar havadan görüntülendi.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısmi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cevizlibağ D-100 karayolunda toplu taşıma araçları ve çocuklarını sınava götüren velilerin araçları dışında yoğunluk gözlenmedi. Metrobüslerde ise sınava giden aileler dışında kalabalık yaşanmadı. Sabah saatlerinde trafiğin oluştuğu ancak bugün boş kalan Cevizlibağ D-100 karayolu havadan görüntülendi.

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