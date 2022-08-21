Kıtalar 34. kez kulaçlarla birleşti

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda dünyanın beş kıtasından 2 bin 400'ü aşkın yüzücü, Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçları ile birleştirdi. İstanbul 34. kez sporun birleştirici gücüyle dünya çapından yüzücüleri bir araya getirdi.

Türkiye Mili Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kuruluşunun desteğiyle, 'Herkes için Spor' teması altında düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 5 kıtadan bin 243 yerli, bin 198 yabancı, 700'ü kadın bin 741'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 441 yüzücü Asya'dan Avrupa'ya yüzerek 'Kıtalararası Yüzücü' unvanı kazandılar.

Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı.

Genel klasman kadınlarda Ece Yıldırım 0:48:59 ile ikinci, Nida Eliz Üstündağ 0:51:01 ile üçüncü olurken, erkeklerde Volodymyr Voronko 0:48:23 ile ikinci, Atakan Ercan 0:48:52 ile üçüncü oldu.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve Avustralya Olimpiyat Komitesi Başkanı Karl Stoss, IOC Genel Direktörü Christophe De Kepper, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve birçok önemli isim de izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.

Uğur Erdener: "Sporun birleştirici gücüne en güzel örneklerden biri"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 34 yıldan bu yana sporun birleştirici gücüne en güzel örneklerden biri olmuş, 'Herkes için Spor' temasıyla dünya çapından yüzücüleri İstanbul'un eşsiz Boğazında bir araya getirmiştir. Bugün İstanbul Boğazı'nda atılan binlerce kulaç hem ülkemizde spor kültürünün yayılması hem de ülkemizin adının spor yoluyla dünyada yer alması dolayısıyla son derece kıymetlidir. Katılımcılarımızın her birini gönülden tebrik ediyor, organizasyonumuzun düzenlenmesine olan katkıları dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nihat Usta: "2 bin 400'ü aşkın yüzücümüz kendi sınırlarını keşfetti"

TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ise, "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, kültürlerin kesişim noktası olan kentimizde dünya çapından yüzücüleri ve ailelerini 34. kez bir araya getirdi. 2 bin 400'ü aşkın yüzücümüz İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda kulaç atarak kendi sınırlarını keşfettiler. Biz de onları güvenle ve keyifle yüzdürmenin gururunu yaşadık. Yarışımıza katılan tüm yüzücüleri tebrik ediyor, organizasyonumuzun başarıyla düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.