Kıtalar arası yükseköğretim için ikinci şans

Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC Liseleri'nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, Merkez ve yurt dışı kampüslerinde, 7 yıl kesintisiz burs ve avantajlardan faydalanma fırsatı sunuyor.

12 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı'nda, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ'nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye'de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

Son başvuru 11 Temmuz Perşembe

Burs sınavının iki tür kategoriden oluştuğunu belirten üniversite yetkilileri liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirdi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 100 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 100 dakika olduğu ifade edildi. Yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı açıklamalara eklendi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilgiye Girne Amerikan Üniversitesi web sitelerinden, üniversite telefon numaralarından ve yüz yüzü görüşülerek ulaşılabileceği belirtildi.