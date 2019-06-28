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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na Zeytinburnu ev sahipliği yapacak

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) faaliyet programında yer alan ‘Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’ (Continental Cup) ilk tur müsabakalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) faaliyet programında yer alan ‘Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası' (Continental Cup) ilk tur müsabakalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.



Bu sezon Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona Sırbistan, Bulgaristan ve İzlanda temsilcileri katılacak. Zeytinburnu ekibi; grubu kendi seyircisi önünde lider tamamlayıp bir üst grupta mücadele etmek için mücadele edecek.



Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Halit Albayrak organizasyonu en iyi şekilde düzenlemek adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımımız bu yıl 5'inci kez Kıtalararası Buz Hokeyi Kupasına katılacak. Ev sahipliği aday başvurularımız bugüne kadar terör ve güvenlik gibi bahanelerle görmezden gelindi. Şimdi gururla söylemek isterim ki, Budapeşte'de yapılan toplantıda bu organizasyonun 20-22 Eylül tarihlerinde göz bebeğimiz, medeniyet ve kültür beşiğimiz İstanbul'umuzda yapılması kararlaştırıldı. Organizasyon becerimizi ve misafirperverliğimizi göstermemiz için çok güzel bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

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