Kıtalararası eğitim için 4 yeni bölüm

Yükseköğretimde 50'inci yılına doğru ilerleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik Yılı öncesi bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi.

Yükselen sektörler arasında geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen yeni bölümleri bünyesine ekleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yeni akademik yıl ile birlikte bu bölümlere öğrenci kayıtlarının başlayacağını açıkladı. Yeni açılan bölümlerin; İşletme Fakültesi bünyesinde; Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme ile Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama olduğu ifade edildi.

Erken başvuru yapan aday öğrencilere ek yüzde 20 burs avantajı

KKTC'nin ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi 35'inci yılını geride bırakırken, akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile çok boyutlu düşünen, nitelikli insan gücü yetiştiren ve dünya ile birlikte ön sıralarda etkin bir şekilde yer alan üniversite kimliği taşıyor. 7 ülkede kampüsleri, 200'e yakın dünya üniversitesi ile akademik işbirliği ve 135 farklı ülkeden 20 bine yakın öğrencisi bulunan üniversite, yeni öğrenci adaylarına erken başvuru halinde ek olarak yüzde 20 burs fırsatı sunuyor. Ayrıca, 3 kıtaya yayılmış; KKTC, İngiltere, Moldova, Türkiye, ABD, Hong Kong ve Sri Lanka'da bulunan 7 kampüsü ve 130 farklı ülkeden öğrencisi ile üniversite adaylarına kazandıkları bursları ile uluslararası eğitim fırsatı sunmaya da devam ediyor.

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresi, 0850 650 2000 ve (0392) 650 20 00 no'lu telefondan - 1184 - 1205 - 1179 - 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.