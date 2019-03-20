‘Kitap Evimiz' gençlerin hizmetine açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İhlas Vakfı'nın birlikte yürüttüğü ‘Kitap Evim' projesi gençlerin kültür birikimini artırmak, gelişimine katkıda bulunmak, gençlere kitap erişimini sağlamak amacıyla hizmete açıldı.

İhlas Vakfı genel merkezinde gençlerin hizmetine sunulan ‘Kitap Evimiz' projesi, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın ve Proje Koordinatörü Bahtiyar Çalışkan tarafından kesilen kurdele ile açıldı.

Açılışta konuşan Akalın, "Bu hizmetleri Türkiye çapında yaymak gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmek, geleceğin Türkiye'sini tam donanımlı, vatan ve millet şuuruna sahip, kültürlü gençlere emanet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kütüphane konseptinde tasarlanan ‘Kitap Evimiz' projesinden herkesin faydalanabileceğini ifade eden Akalın, "Proje ayrıca çeşitli konferanslarla kültür gezileriyle pikniklerle öğrencilerin sosyal uyumunun ve kültür birikimlerinin artırılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, bütün bu hizmetlere katılım ücretsiz, gençlerimizi ‘Kitap Evimiz'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.