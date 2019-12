Kitap kurdu yaşlılar kitap fuarında

Kitap kurdu yaşlılar fuarda stantları gezerek kitapları inceledi.

Anadolu yakasının en büyük kitap fuarları arasında yer alan ‘Ümraniye Kitap Fuarı' vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ümraniye Santral etkinlik alanında kurulan fuara vatandaşların büyük ilgisi olurken 7'den 70'e her yaştan kitapseverler fuara akın etti.

Darülaceze sakinleri bu sene birincisi düzenlenen Ümraniye Kitap Fuarına Ümraniye Belediyesi öncülüğünde gezi düzenledi, çok sayıda huzurevi sakinin katıldığı gezide, stantlarda yer alan kitapları tek tek inceleyerek dilediği kitapları alma fırsatı da buldu. Kitap fuarı özel ziyaret defterine günün anlam önemini belirten notlarını düşerek imzaladılar.

Darülaceze sakinleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Biliyorsunuz kitap fuarımız devam ediyor, geçen Cumartesi gününden beri 9 gündür devam ediyor önümüzdeki Cumartesi ve Pazar devam ederek açık olacak. Hiç tahmin etmediğimiz kadar bir teveccüh var fuarımıza, bu güne kadar 120 bin ziyaretçimiz geldi. İnşallah Cumartesi ve Pazar ile 150 bin 200 bini bulacak. Bugünkü programda yaş alan dediğimiz kitap kurdu olan teyzelerimiz ve amcalarımız ile birlikte olduk. Onlar fuarımızı ziyaret ettiler Ümraniyemizde hiç böyle kitap fuarına rastlamamışlar, burayla müşerref olmamışlar, bugün kitap fuarını gezdiler çok memnun kaldılar. Kimisi ayda on kitap bitiriyor kimisi on beş kitap bitiriyorlar çok güzel hala zihinleri açık bu programdan çok memnun kaldılar. Belediye başkanı olarak çok duygulandım çok hislendim. Gençlerimiz büyüklerini örnek alarak günde en az on sayfa herhangi bir eseri okumalılar, hem edebi yönlerini geliştirecekler hem de güzel Türkçemizi edebiyle, adabıyla konuşacaklar diye düşünüyorum “ diye konuştu.