İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen “Kitap ve Kültür Fuarı” Sultanahmet'te açıldı. 105 seçkin yayınevinin yer aldığı fuarın kapıları 31 Mayıs'a kadar açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 15-31 Mayıs tarihleri arasında organize edilen “38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” (Dini Yayınlar Fuarı) açıldı. Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen fuar için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gültekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Savaş Polat, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, yazarlar ve kitapseverler katıldı.

37 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “Dini Yayınlar Fuarı” geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Sultanahmet'te gerçekleştirildi. 2 bin metrekarelik kapalı fuar alanında 140 stant yer aldı. Fuara, 105 seçkin yayınevi katıldı. İBB iştiraki Kültür A.Ş. de yüzde 40'a varan indirimlerle kitaplarını satışa sundu. Fuarda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde de yayınlar stantlarda yerini aldı. Çok sayıda yazarın konferans, söyleşi ve imza günü etkinliklerinin olacağı fuar, 11.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Okunan Kuran-ı kerim Tilaveti'nin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kitap fuarında emeği geçenler için bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Ben 1985 yılında üniversiteye, İstanbul'a bir öğrenci olarak gelmiştim. Yaklaşık 34 yıldır, her yıl bir dönem Sultanahmet'te bir dönem Beyazıt'ta bu fuarlardan alışveriş yapan muhtemelen bursumuzun büyük bir kısmını bu fuarlara harcayan bir insandım. Allah nasip etti bugün paydaş olarak bu fuarda biz de görev aldık. Ne mutlu bizlere ki aksamadan gerçekleşti. Bu yıl malum bazı zikzaklar yaşandı. Çok şükür bugün bu açılışta burada olmak bizim için büyük bir hamd ve şükür vesilesi” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gültekin, “Bu buluşmalar ortak bir bilim inşasına, muhabbetimizin artmasına kardeşliğimizin pekişmesine ciddi katkılar sunuyor. Bu okumaların ve fuarların 21. yüzyılın ortak hafızamızı silmeye yönelik tahrik edici etkilerine ortadan kaldıracak derde deva kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum. Kültürel sahada yeniden dirilişimizin kitapla olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda kendisini daha da geliştirmelidir. Bu mesafeyi telafi etmek durumundayız. Doğru ve sahih bilgi zeminini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde; sağlıklı düşünmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm üretme imkanını da kaybediyoruz. Netice itibariyle değer olarak görülmeyen, hikmetle yoğrulmayan, uygulanarak ahlaka dönüşmeyen bilgi, hayata huzur getirmeyecektir. Dolayısıyla bize düşen; bilgiyle, hikmet ve tefekkürle yeniden öze dönmek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak, yaşadığımız çağın sorunlarına bilgiyle çözüm bulmaktır. Bu vesileyle önemli bir etkinlik olarak gördüğümüz 38. kitap fuarının, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılış olan bu fuarın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün katılımcılara, yayınevlerine, kitap dostlarına teşekkür ediyor, katkılarından ve paydaşlarından dolayı İBB'ye şükranlarımı arz ediyorum” dedi.