Türk Telekom'un görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirdiği Kitaplara Ses uygulamasına gönüllülerin desteği artıyor.

Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim anlayışı ile görme engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom'un görme engelliler için hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi'nin içeriği Kitaplara Ses uygulaması ile gelişiyor. Kitaplara Ses uygulaması ile 40 bini aşkın gönüllü, kitapların görme engellilere ulaşıyor. Uygulama üzerinden seslendirilen eserler 43 bin 500 saate ve farklı türlerde 755 bin sayfa kitaba ulaştı.

40 bini aşkın gönüllü, 43 bin saat kitap okudu

17 Nisan Kitap Hediye Günü dolayısıyla paylaşılan verilere göre; uygulama üzerinden bugüne kadar 40 bini aşkın gönüllü, 43 bin 500 saatte toplamda 755 bin sayfa kitap seslendirdi. Gönüllüler, Türk Telekom'un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile hizmete sunduğu Kitaplara Ses uygulaması sayesinde hikâye, roman, tarih, psikoloji, kişisel gelişim gibi pek çok türde kitaba ses vererek görme engelli kitapseverlerin daha zengin bir arşive erişmesini sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, telefon Kütüphanesi ve GETEM e-Kütüphanesi'ne gönüllü katkıda bulunarak görme engellilerin daha çok kitaba ve bilgiye ulaşmasını sağlamak isteyen herkesin, şirketin geliştirdiği Kitaplara Ses uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirerek kitap seslendirebileceği belirtildi. Görme engelliler ise Türk Telekom Telefon Kütüphanesi üzerinden gönüllülerin seslendirdiği binlerce kitaba ulaşarak diledikleri kitabı dinleyebilecek.