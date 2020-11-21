Kıyafetler engelsiz yaşam için dönüşüyor

Küçükçekmece'de atık giysi kumbarası projesiyle de ikinci el kıyafetleri dönüştürerek, engelsiz yaşama katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleriyle çevre koruma bilincini artırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, atık giysi kumbarası projesiyle de ikinci el kıyafetleri dönüştürerek, engelsiz yaşama katkı sağlıyor. Türkiye Sakatlar Derneği ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle ilçede 350 noktaya yerleştirilen ikinci el giysi kumbaralarından elde edilen gelirle, engelli vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Proje ile bir yıl içerisinde 6 üniversite öğrencisine burs verilirken, engelli sporcu Milli Okçu Burcu Dağ'a da 20 bin TL değerinde yay ve malzemeleri satın alınarak teslim edildi.

“Doğayı korurken, engelsiz yaşama da katkı sağlıyoruz”

Atık giysi kumbaralarının ilçede kolay ulaşılabilir noktalara yerleştirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Hem dayanışmayı sağlayan hem doğayı koruyan ikinci el giysi kumbaralarına Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösteriyor. Bu proje ile özel vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, engelsiz yaşama katkı sağlamak için dönüştürüyoruz. İlçe sakinlerimizin evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını rica ediyorum. Hassasiyetlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

350 noktaya yerleştirildi

Küçükçekmecelilerin yoğun olarak kullandığı park ve caddelere yerleştirilen giysi ve ayakkabı toplama kumbaraları ile toplanan kıyafetlerin kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılmayacak durumdaki giysilerin dönüşümünden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların ihtiyaçları için kullanılıyor.

Proje, engelsiz yaşamı destekliyor

Küçükçekmece sakinleri tarafından atık kumbaralarına atılan, kullanılmış, tekstil, ayakkabı, çanta ve kemer gibi eşyalar Türkiye Sakatlar Derneği tarafından toplanılarak depoya getiriliyor. Eşyalar burada ayrıştırılıyor. Kullanılmayacak durumdaki giysilerin dönüşümünden elde edilen gelirle engelli bireylerin ihtiyacı olan ortez, protez, manuel tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılanırken, derneğe müracaat eden 6 üniversite öğrencisine de öğrenim bursu veriliyor.