“Kıyafetlerine ikinci bir şans ver” kampanyasına büyük ilgi

Avcılar Belediyesi, “Kıyafetlerine ikinci bir şans ver” söylemi ile başlattığı geri dönüşüm projesi ile hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye destek olacak. Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kentteki tekstil kaynaklı atık miktarını azaltmak, doğal kaynakları korumak amacıyla hayata geçirdiği ‘Tekstilde Geri Dönüşüm' projesi aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişilere kıyafet desteği de sağlamayı hedefliyor.

Projede ilçe genelinde pek çok noktaya yerleştirilen giyim, ayakkabı tekstil ürünleri kumbaralarından toplanan ürünler ayırma tesisine getirilerek kullanılabilirlik durumlarına göre burada ayrıştırılıyor. Ayrıştırılma işleminden sonra kullanılabilir durumda olan ürünler temizlenip bakımları yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketleniyor. Kullanılmayacak durumda olanlar ise çadır, çuval, ısı ve ses yalıtımı gibi kaplama ve ya izolasyon malzemelerine dönüştürülüyor.

Avcılar Belediyesi, geri dönüşüm kapsamında bir yandan doğayı, insan faaliyetleri sonucu kirlenme ve olası zararlardan koruyan projeler üretirken öte yandan bireylerin bilinçlenmesi için de eğitimlerini sürdürerek vatandaşları doğayı korumaya davet ediyor.