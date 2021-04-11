İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıyıya oturan gemide bu sefer de yangın çıktı

Ocak ayında Zeytinburnu Sahili’nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Ocak ayında Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide bugün akşam saatlerinde işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.