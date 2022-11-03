Kız arkadaşını kafasından vurarak öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Esenler'de 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma suçunda' ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Esenler'de 4 Mayıs 2022 tarihinde erkek arkadaşı Ümit Karakoyun tarafından silahla başından vurularak öldürülmüştü. 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Karakoyun ile maktul Asiye Atalay'ın 7 yıl önce kendi aralarında nişanlandıkları anlatıldı. Olay günü şüpheli Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ın ailesinin evine giderek bayramlaştığı, maktulün annesinin ise kızının evde olmadığı arkadaşına gittiğini söylediği belirtildi. Olay günü tanık Çiğdem'in sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak şarkı söylediği, daha sonrasında Asiye Atalay'ın ‘Neredesin, size geliyorum' dediği ve arkadaşı ile teyzesini yanına alarak tanığın evine gittiği aktarıldı. Asiye Atalay ve beraberindeki 2 kişi bahse konu adrese gittiklerinde apartman girişinde şüpheli Mesut Gezer'in kendilerini durdurarak, ‘Gitmeyin benim evime. Asiye girme benim evime' dediği kaydedildi. Daha sonrasında Çiğdem'in ‘siz eve gelin, onun zaten uzaklaştırması var' demesi üzerine Asiye Atalay ve beraberindekilerin eve çıktıkları belirtildi.

“Geberteceğim sizi”

İddianamenin devamında Çiğdem'in tekrar sosyal medya hesabı üzerinde canlı yayın açarak, oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadıkları, bu sırada Ümit Karakoyun canlı yayına girerek ‘Asya seni de o yanındakini de vuracağım. Bekleyin siz ben geliyorum. Evini biliyorum. Oynadığın oyunları açtığın göbeği sana göstereceğim. Kollayın kendinizi. Geberteceğim sizi' şeklinde yorum yaptığı daha sonra canlı yayının kapatıldığı iddianamede yer aldı.

İddianamede olay şöyle anlatıldı, "Asiye Atalay ve beraberindeki ikili evden çıkarak yürüdükleri esnada Ümit Karakoyun yanlarına geldi. Daha sonra Ümit Karakoyun yanındaki silahı çıkartarak Asiye Atalay'ın çantasına koydu. Ümit Karakoyun Asiye Atalay'a ‘Yasin'le konuşuyormuşsun. Birlikte Kastamonu'ya gitmişsiniz. Hepsini öğrendim. Ben sana göstereceğim' demesi üzerine Asiye Atalay da, ‘Yok öyle bir şey, yanlış duymuşsun' dedi. Sonrasında Ümit Karakoyun ile Asiye Atalay'ın tartışmaya başladığı, tartışma sonucunda şüpheli Ümit Karakoyun Asiye Atalay'a iki el ateş ederek öldürdü."

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Şüpheli Ümit Karakoyun hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise ‘kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.