Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi sokak ortasında öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Alpaslan Çay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından ise Çay'ın daha önceden bir kadınla evlenip boşandığı ve tehdit etme suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde metrobüsten inen Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa çekilerek öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden Çay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlatırken, Çay'ın daha önceden evlenip boşandığı ve tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.