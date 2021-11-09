Kız çocukları için kıtaları aştı

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'nun 43.'sü pazar günü gerçekleştirildi.

Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine koşulan, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı maratonda 8, 15 ve 42 kilometrelik 3 ayrı koşu gerçekleştirildi. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen organizasyonda; 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Maratonun ödül töreni, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmada kimileri sportif faaliyet için kimileri de sosyal projeleri duyurmak için koştu. Yıllardır bu koşuya katılarak bağış toplayan Adım Adım koşucusu Burak Akay isimli sporcu da bu isimlerden biriydi. 15 kilometrelik parkurda mücadele veren Burak Akay, Koruncuk Vakfı'na ait Koruncukköy'lerde yaşayan kız çocukları için koştu.

Yarış öncesi çocuklar için destek çağrısında bulunan Akay, “Ortaöğretim çağındaki kız çocuklarının eğitimlerine devam ederek hayallerindeki üniversiteye gidebilmeleri için hepimize destek çağrısında bulunuyorum. İstanbul Maratonu'nda adımlarımı Koruncuklar için atmaya karar verdim. Sizden bana bu yarışta bağışlarınız ile destek olmanızı istiyorum. Gelin, hep birlikte çocuklarımızın eğitimlerine el verelim, onların üniversite hayalleri gerçek olsun” dedi.

Burak Akay her sene koşulara katıldığını, kız çocuklarının eğitimi için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.