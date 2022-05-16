Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri, ‘Parlamenter Münazara Yarışmasında' ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle İstanbul Kız İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ‘Parlamenter Münazara Yarışması' sonuçlandı. Yarışmaya katılan 22 farklı okuldan 28 takım iki gün boyunca yarıştı. Ümraniye'den katılan Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarışmada birinci oldu.

İstanbul genelindeki 22 farklı okuldan 28 takım, Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde parlamenter stili münazara yarışması yaptı. 28 takım, 2 gün boyunca şampiyon olmak için mücadele etti.

Erol Olçok KAİHL birinci oldu

Finalde Ümraniye'den Erol Olçok KAİHL, Beşiktaş KAİHL, Zeytinburnu KAİHL ve Şehit Türkmen Tekin KAİHL öğrencileri yarıştı. Ümraniye'den yarışmaya katılan Erol Olçok KAİHL'den öğrenci takımı turnuvanın birincisi oldu.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Bu sene ilki gerçekleştirilen ve parlamenter sitili yapılan münazara yarışmasına katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, dereceye giren takımlara da hediyelerle birlikte madalya ve kupalar takdim edildi.

Yarışmada ayrıca en iyi konuşmacılarda ödüllendirildi. Erol Olçok KAİHL öğrencisi Eylül Kaboğlu ve Zeytinburnu İstanbul KAİHL öğrencisi Dilara Gür'e en iyi konuşmacı ödülü olarak kupa ve madalya verildi.