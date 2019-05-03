Kız kardeşini ve onun yanındaki şahsı cadde üzerinde vurdu

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, kız kardeşini ve onun yanındaki bir erkeği silahla ateş ederek yaraladı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kocası hapishanede olan M.Ö.'yü ve onun yanındaki M.K.'yi cadde üzerinde kadının abisi H.Ö. gördü. Bunun üzerine silahını çeken H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle kız kardeşi M.Ö.'ye ve onun yanındaki M.K.'ye ateş etti. Edilen ateşle yaralanan kadın ve erkeğe ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö. ve M.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samatya ve Okmeydanı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği yere gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Yaralılar M.Ö. ve M.K.'nın durumu belirsizliğini korurken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren abi H.Ö.'nün yakalanması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.