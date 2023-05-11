Kız Kulesi ışık gösterileriyle yeniden İstanbullularla buluştu

Üsküdar'da Kız Kulesi 2 yıl süren restorasyon sürecinin ardından bu akşam düzenlenen ışık gösterileri ile yeniden açıldı.

Tarihi M.Ö. 410 yılına kadar uzanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ışık ve lazer gösterileriyle açıldı. Binlerce İstanbullu bu ana tanıklık etmek için Salacak sahiline akın etti. 2 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbulluların ziyaretine açılan Kız Kulesi'nin açılışındaki ışık ve lazer şovu İstanbulluları adeta mest etti. Birçok kişi bu tarihi anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında bugüne ulaşan kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan restorasyon çalışmalarında fazlalık olan çatı ilaveleri kaldırılarak kule aslına uygun bir şekilde restore edilmiş oldu.

Gösteriyi izlemeye ve kaydetmeye gelen fotoğrafçı Furkan Uslu “2 sene sonra biz de bu ana kavuşmak için fotoğraf makinemizi alıp Kız Kulesi'ni çekmeye geldik. Çok güzel anlara tanıklık ettik. Güzel fotoğraflar çektik. Fotoğraflarımızı sosyal medya hesabımızda yayınlayacağız. Bir hasret bitti. Biz de tanıklık ettik.” şeklinde konuştu.