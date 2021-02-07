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Kız Kulesi Sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

İstanbul’da havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar Kız Kulesi Sahiline akın attı.

İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar Kız Kulesi Sahiline akın attı. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazı vatandaşların da makesiz olması dikkat çekti.



Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahiline akın etti. Kız Kulesi Sahilini adeta dolduran vatandaşların rahat tavırları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturdu. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşlarında maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Ayrıca Kız Kulesi Sahil şeridinde vatandaşlarların araçlarıyla uzun kuyruk oluştu. Öte yandan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

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