İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ise sisten görünmez hale geldi.


İstanbul Anadolu yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar'da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.


Öte yandan, sis nedeniyle Kız Kulesi de görünmez hale geldi.


Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, “İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum ‘gelmeyin' diye” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.