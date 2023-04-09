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Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar’daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. İskeleleri kaldırılan Kız Kulesi havadan görüntülendi.



İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.

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