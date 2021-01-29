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Kız meselesi kavgasında arkadaşını gözünden bıçakladı

Bağcılar’da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklandı.

Bağcılar'da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklandı. Gözündeki bıçakla hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Olay, dün gece Bağcılar Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden tartışan arkadaşlar M.C. (28) ve M.Ş. (35) cadde üzerinde kavga etmeye başladı. M.Ş. kavga sırasında M.C'yi defalarca bıçakladı. Son bıçak darbesini gözüne alan M.C. yere yığılırken M.Ş. de koşarak olay yerinden uzaklaştı.



Gözündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken gözünden bıçaklanan adamı gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M.C.'nin makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, şüpheli M.Ş., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Bıçaklama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi


Öte yandan kavga ve bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin önce bağrıştığı ardından da kavga etmeye başladıkları ve bıçaklanan adamın cadde ortasında yere yığıldığı anlar görülüyor.

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