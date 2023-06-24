Kız meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

İstanbul'da kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti. Vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi 374 Sokak'ta iddiaya göre iki kişi arasında kız mevzusu yüzünden kavga çıktı. Kavgada Vahit Y., Özer Ç.'ye ateş etmeye başladı. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle Vahit Y. etkisiz hale getirilerek yere yatırıldı. O sırada mermi isabet eden Özer Ç., Vahit Y.'nin silahını yerden alarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vahit Y. olay yerinden kaçarken Özer Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ve vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.