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Kız yurdunda yangın çıktı sosyal mesafe unutuldu

Esenyurt kız öğrenci yurdunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.


Yangın saat 14.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kız Öğrenci Yurdunun çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir neden ile çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı. Dumanı gören mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.


Okulların tatil olmasından dolayı yurtta kimsenin olmaması faciayı önledi. Polislerin tüm uyarılarına rağmen sokağa dökülen vatandaşlar itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarını izledi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı olayda polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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