Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde bu yıl ilk kez, İnsani Bakış belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘İnsani Bakış Ödülü' verildi.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Ölümünün 10. Yılında Neşet Ertaş anısına düzenlenen festival boyunca beş ayrı mekanda 27 ülkeden 48 kısa Film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. Törende 3 Alp grubu Neşet Ertaş türküleri ile seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Festivalde bu yıl ilk kez, ‘İnsani Bakış' belgesel kategorisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılayı tarafından ‘İnsani Bakış Ödülü' verildi. Ana yarışma kategorisinde 3 yapım ödül kazandı. En iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. Film festivalinde İnsani Bakış Belgesel seçkisinde Perwiz Restomi Zagros'um Yedi Senfonisi'ne İnsani Bakış Ödülü kazandı. Mansiyon ödülünü Agneieszka Nowosielska'nın yönettiği Viraj filmi alırken, Jüri özel ödülü Valentina Casadei'nin Eylül'ün Sonu filmine, En iyi film ödülünü ise Katarina Harder'in yönettiği Çöl Işıkları filmi ve Kasım Ördek'in yönettiği Yalnız filmi aldı. “40 Yıllık Hatır” seçki kategorisinde yer alan Neşet Ertaş adına Dostluk Ödülünü Demir Özcan'ın yönettiği İstanbul İstanbul filmi kazanırken, Post Prodüksiyon ödülünü Emre Sefer'in yönettiği Babamın Öldüğü Gün filmi kazandı. Festivalin Dostluk Onur Ödülü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan'a ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran Yusuf Sezgin'e verildi.

Festivalin 50'ye yakın filmin ve 16 belgesin gösterildiği bir organizasyon olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık; “Kızılay Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalimizin 5.'sini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın çok sayıda ülkesinden 500'ü aşkın filmin katıldığı, jürilerimizin seçkileriyle beraber 50'ye yakın filmin ve 16 belgesin gösterildiği bir festival oldu. Kısa film alanında dünyada ismini bir marka olarak ortaya koyan bir platform oldu. Bu sene insani bakış seçkimizde var. Bu insani bakış alanında da insanının savaşlardan, yoksulluklardan, afetlerden kaynaklanan sorunlarına kısa film veya belgesel yoluyla bakış atan ve onun sorunlarını gündeme getiren filmleri izlemek ve ödüllendirmek arzu etmeyi amaçladık” dedi.