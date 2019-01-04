Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "Türkiye, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi”

Kerem Kınık, 2018 yılını değerlendirmek ve Kızılay'ın 2019 yılına dair yeni projelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Kınık, “Türkiye, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi” dedi.

Kızılay'ın her yıl hesap verilebilirlik ilkesi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Kerem Kınık, 2018 yılı boyunca Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verirken, 2019 yılına dair yeni projeleri paylaştı. Genel Başkan Kınık, kan bağışı, Türkök, sosyal hizmetler, afet yapılanması, göç hizmetleri, vekaletle kurban kesimi, Ramazan yardımları, Kızılay maden suyu, bağışlar ve ulusal ve uluslararası yardım faaliyetleri hakkında ayrıntılı rakamların ve bilgilerin detaylarını paylaştığı toplantıda, “Türkiye, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi” dedi.

Kızılay'ın 2018 yılına ait insani yardım faaliyetleri hakkında rakamları paylaşan Kerem Kınık, “Türkiye, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Gayrisafi hasılasından en fazla payı insani yardım ve insan acısının dindirilmesine ayıran bir ülke. Türkiye, dünyadaki en fazla mülteciyi sayısı olarak barındıran ve koruma altına alan bir ülke. Türkiye'nin bu önemli faaliyetlerinin amiral gemisi ise Kızılay. Bugün itibariyle 212 şube ve 144 temsilcilikle faaliyetimizi yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'deki yaklaşık bin 2 idari birimimizle tamamında şubelerimiz ve temsilciliklerimiz açılmış olacak. 150 yıllık merhamet çınarı Kızılay, 2017 yılında 18 milyon 620 bin insana yardım ulaştırabilmişti. 2018 yılında bu sayı 23 milyon 251 bin insan oldu. İnsani yardım operasyonumuzun toplam bütçesi ise 3 milyar 114 milyon 838 bin tl. 2019'da hedeflediğimiz insan sayısı ise 32 milyon 962 bin insan ve yaklaşık 4,5 milyar tl insani yardım bütçesi. Dünyada da merhamet elimiz uzanabildiği kadar geniş coğrafyalara uzanmaya devam ediyor. 2018 yılında 45 ülkede 7.7 milyon insana Kızılay bu anlamda yardım ulaştırdı” dedi.

“Şu an gündemde olan bir takım nüfus hareketliliklerine yönelik hazırlıklarımız da devam etmekte”

İnsani yardım faaliyetlerinin önemli bir kısmının da Türkiye'de barınan mültecilere yönelik olduğunu belirten Kınık, “30'a yakın kampta Suriye'nin içerisinde Kızılay çadırlarıyla insanlar bu kış şartlarından korunmaya ve aileleriyle birlikte yaşamaya gayret ediyorlar. Şu an itibariyle özellikle Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik şu an gündemde olan bir takım hareketliliklere yönelik de nüfus hareketliliklerine yönelik hazırlıklarımız da devam etmekte. Kızılay'ın çok büyük oranda ülke içerisinde yapmış olduğu eğitim destekleri, sosyal uyum destekleri, maddi destekleri, koruma desteklerinin tamamı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. Bu anlamda bizim bütçemizden veya milli bütçemizden ayrılan bir payla değil bu büyük oranda aslında değer katan çözüm ortaklarımızla bize vermiş olduğu destekle gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı para vakıflarının modern versiyonu”

Kızılay'a 2018 yılında 1 milyon 595 bin kişinin yaklaşık 3 milyon kez bağışta bulunduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2019 projeleri hakkında da bilgi verdi. Kınık, “Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde yeni bir Kızılay Genel Merkezi, Kızılay Külliyesi inşa ediliyor. Kızılay'a destek altın yatırım fonu dün itibariyle işleme açıldı. Güzel işlem görüyor, güzel kazandırıyor. Dolayısıyla bu anlamda Kızılay'a olan desteklerinizi bir yatırım aracı olan bu altın fonuyla da yapabilirsiniz. Türk Kızılay Sosyal Girişimcilik programı Yardıma muhtaç olan insanlarımızın, yardıma muhtaç olma nedenselliğini ortadan kaldıracak, o insanların yoksulluğunu giderecek, o insanların izzetle, şerefle kendi gelirlerini kazanabildiği, ailesini geçindirebildiği, çocuklarına müreffeh bir gelecek hazırlayabildiği bir güce erişmesi için ekonomik güçlendirme programı. Faydalanıcılar bir değer zinciri içine alınıyor. Üretiminden tüketimine ekonomik değer zinciri tasarlanıyor. Bu aslında tarihimizde olan Osmanlı para vakıflarının modern versiyonu. Bu çerçevede iki farklı bölgede pilot uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi Şırnak, Cizre diğeri de Hakkari. Şu anda Hakkari ve Cizre'deki kadınlarımız ve genç kızlarımız üzerinde başladık” dedi.

“İslam dünyasının ulusal derneklerinin ağını kuruyoruz”

Afet çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınık, “Afet ve Barınma Sistemleri Fabrikamız, Malatya'da inşa edilecek. Ülkemiz ciddi bir yapısal risk altında, bina anlamında konuşuyorum. Çadır kısa süreli konaklamak için uygun bir araçtır ama uzun süre konaklamak için uygun bir araç değildir. Bu noktada özellikle prefabrike yaşam alanlarının üretilmesi gerekiyor. Ülkemizde prefabrike konut kapasitesini artıracak ve dünyanın da en önemli afet barınma sistemleri fabrikası olacak. Eğitime destek vermek isteyen vatandaşlarımız Kızılay Eğitim Burs Fonu'nu kullanarak şeffaf bir şekilde gençlerimizi bu anlamda teşvik edebilirler. İslam dünyasının ulusal derneklerinin ağını kuruyoruz. 28-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ulusal derneğin networku İstanbul'da kurulmuş olacak” şeklinde konuştu.