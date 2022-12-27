Kızılay Genel Başkanı Kınık: “2022 yılında Kızılay'ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı”

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “2022 yılında Kızılay'ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500'ü yurt içinde 10 milyon 957 bin 525'i ise yurt dışından oldu” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sütlüce'de bulunan Kızılay binasında Kızılay 2022'nin Faaliyet Raporunu açıkladı. 2022 yılında Kızılay'ın özverili bir şekilde çalıştığını ve insani yardım konusunda büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2022 yılında Kızılay'ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500'ü yurt içinde 10 milyon 957 bin 525'i ise yurt dışından oldu. Bunlar insani yardım faaliyetlerimiz, sağlık eğitim yardımlarımız, geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlarımız, kan hizmetleri noktasında hastalara ulaştırdığımız kanlarımız, kök hücrelerimiz ve plazmalarımızdır. Bunun için yaklaşık 2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira değerinde bir kaynak kullandık. Bunu 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık. Ayrıca bize destek veren ulusal ve uluslararası fon paydaşlarımızla bu büyük maddi kaynağı gerçekleştirme imkanımız oldu. İnsani yardım noktasında yaklaşık 30 milyon insana ulaştık” dedi.

“Dünyada en fazla insana ulaşan ve en fazla ülkede yardım yapan ulusal cemiyet olduk”

Kızılay'ın ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da büyük projeler gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Kınık, “Ülkemizin içinde her bir noktaya ulaştığımız gibi yurt dışında da bizden yardım isteyen ve yardıma muhtaç olan insanlara, ülkelere ve bölgelere ulaşmaya gayret ediyoruz. 2022 yılında ulaştığımız 11 milyon insan ve 46 ülkeyle dünyada en fazla insana ulaşan ve en fazla ülkede yardım yapan ulusal cemiyet olduk. Bu faaliyetler için 2022 yılında yaklaşık 933 milyon liralık bir kaynak kullandık” şeklinde konuştu.

“Eğitime destek noktasında ciddi projelerimiz var”

Kızılay olarak eğitim konusuna özel bir önem verdiklerini ve öğrencilere destek verdiklerini söyleyen Dr. Kerem Kınık, “Eğitime çok özel bir önem veriyoruz. Stratejik planımızda da eğitime destek noktasında ciddi projelerimiz var. Bu alana da ciddi kaynak ayırıyoruz. Gerek öğrencilere vermiş olduğumuz nakit temelli destek, gerekse kırtasiye ve giyim yardımı gibi çok boyutlu desteklerimizle özel eğitim sınıfları ve açılan anaokulları ile öğrencilerimize yönelik yürütmüş olduğumuz bilinçlendirme çalışmalarımızla birlikte insani destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Kızılay'ımız dünyanın en güvenli kan temin programını yürütüyor”

Kızılay'ın dünya üzerinde en güvenli kan temini programını yürüttüğünü söyleyen Kınık, Kök Hücre ve Türkök programı ile ilgili şöyle konuştu:

“Bağışçılarından almış olduğu kan bağışlarını işleyerek güvenli prosesten geçirerek ihtiyaç sahibi ailelere teslimatını yapıyor. Bu yıl 2 milyon 181 bin 214 bağışçımız bize 2 milyon 592 bin 659 kan bağışında bulundu. Yaklaşık ise 4 milyon 5 bin 912 kan ürünü hastalarımıza ulaştırılmış oldu. Bu hedeflerimizi 2023 yılında arttıracağız. Kök hücre hayat kurtarmaya devam ediyor. Türkök programı Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay aracılığıyla yürütülen büyük program bugün yaklaşık 1 milyon bağışçıya dayandı ve 4 bin 549 başarılı kemik iliği ve kök hücre nakli gerçekleştirdi”.

“2023 yılında 864 projemiz onaylandı”

Son olarak 2022 yılının bir gurur tablosu olarak geride kaldığını, 2023 yılının bu gurur tablosunun giderek büyüyeceğini dile getiren Başkan Kınık, “2022 yılında adını size burada okuyamayacağım bin 375 proje gerçekleştirdik. Bu bin 375 proje ile Türkiye'nin her bir noktasında ve çalıştığımız her bölgede hayatı kolaylaştıracak ve onların sıkıntılarını giderecek faaliyetler yürüttük. 2023 yılında 864 projemiz onaylandı. Ve bu 864 projemizle yenilikçi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2022 yılı dolu dolu geçti. Bir gurur tablosu olarak geçti. Aramızdan ayrılanlar oldu, hastalananlar oldu, acil şifalar diliyoruz. Bütün bu gayretlerimizle hayata tutunanlar oldu. Yeni Kızılaycılar edindik. Yeni gönüllüler edindik. Hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. 2023 yılında da bu gurur tablomuzun büyüyerek devam etmesi için bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteğini ve paydaşlarımızın güvenini kazanmak için çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.