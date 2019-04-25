Kızılay Ramazan'da 14.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

“Ramazan'da az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, Ramazan ayı boyunca yurt içinde ve yurt dışında 14.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ramazan ayı boyunca yapacakları projeleri anlatarak, “Ramazan ayları, Kurban ayları Kızılaycıların seferberlik aylarıdır. 37 ülkeye, 39 noktaya ve ülkemizdeki 400'ü aşkın noktaya Kızılaycılar bir seferberlik halinde yardımları ulaştırmaya çalışacaklar” dedi.

Kızılay, Ramazan'da ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye ulaşmak için “Ramazan'da az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kızılay, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yardım kolisi dağıtıp, iftar sofraları kurarak Ramazan ayı boyunca 14.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısının ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hazırlanan yardım kolileri üzerinden koli içeriklerini basın mensuplarına gösterdi.

“Bu yıl 37 ülkede, 39 noktada Kızılay çalışacak”

Kızılay'ın Ramazan ayı boyunca gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıklayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Bu yıl 37 ülkede, 39 noktada Kızılay çalışacak. Ağırlıklı olarak ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine, yoksul sofralara ulaşmaya çalışacağız. Bununla beraber dünyada da 37 ülkede bu anlamda yardımlarımız olacak. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova, Romanya, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Endonezya, Maldivler, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Moğolistan, Filistin, hem Kudüs'te hem de Gazze'de, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Irak, Yemen, Somali, Cibuti, Nijer, Etiyopya, Kenya, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Çad, Tanzanya, Surinam ve Yeni Zelanda” dedi.

“100 bin kolimizin içine yavrularımız için bayram sürprizi de hazırladık”

Yaklaşık 400 bin gıda kolisiyle 400 bin haneye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kınık, “Geçen Kurban Bayramı'nda bağışçılarımızın bize bağışlamış olduğu kurban payları konserve haline getirildi. Bu konserveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Gıda kolilerimizin içeriğinde, ağırlıklı olarak kuru gıdalar var. 2 paket hazırlandı. Bir tanesi 65 liralık, yaklaşık 13 kiloluk bir paket. Diğeri de bunun 2 katı olan 120 liralık bir paket olarak hazırlandı. Ailelerin hanedeki kişi sayılarına göre bu paketler ulaştırılacak. 100 bin kolimizin içine yavrularımız için bayram sürprizi de hazırladık. Değerli bir bağışçımız Ülker aracılığıyla bize bağışlanan bisküviler, çikolatalar bir paket haline getirildi. Yavrucaklarımızı sevindirecekler” dedi.

“Ramazan ayları, Kurban ayları Kızılaycıların seferberlik aylarıdır”

Kızılay'ın gelenekselleşen Ramazan bağışlarına da değinen Kınık, “Zekat bu yıl Kızılay'ın 150 bin haneye ulaşmayı hedeflediği bir müessese ve 50 milyon lira gibi bir hedefle yaklaşık hane başı 350 lira olacak şekilde zekatlar ulaştırılacak. Yine aşevlerimiz aracılığıyla yaklaşık 3,5 milyon kap yemeği, 1 milyon civarında kişiye ulaştıracağız. Toplamda 14 milyon 705 bin 375 sayısını arkadaşlarımız hedef olarak koymuşlar. İnşallah bağışçılarımızın desteğiyle bu bağışlarımızı toplayarak bu insanlara ulaşma imkanımız olur ve ‘Hilal olsun Türkiye' deriz. Ramazan ayları, Kurban ayları Kızılaycıların seferberlik aylarıdır. 37 ülkeye, 39 noktaya ve ülkemizdeki 400'ü aşkın noktaya Kızılaycılar bir seferberlik halinde yardımları ulaştırmaya çalışacaklar” şeklinde konuştu.