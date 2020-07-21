Kızılay'dan AK Parti'ye teşekkür ziyareti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, pandemi süresince AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı bugün teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) süresince AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 15 Haziran'da başlatılan ve bugüne kadar Kızılay'a yapılan 15 Bin 150 ünite kan bağışı nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a verdikleri destekten dolayı plaket takdiminde bulundu. Teşekkür ziyareti sonrası açıklamada bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi AK Parti, Kızılay'ımızın koronavirüs ve ramazan ayı süresince ülkenin düşen kan stoklarına yapmış olduğu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. İstanbul teşkilatı ve 39 ilçesiyle beraber seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde kan bağışı ile ciddi bir destek oldu. Bu bir bilinç ve birlikte hareket etme motivasyonu. Ben teşkilatımızı ve il başkanımızı tebrik ediyorum. Kızılay'a kan bağışı yapan bütün teşkilat mensuplarına hastalar adına şükranlarımızı arz ediyorum. Özellikle bu dönemlerde yapılan bağışlar çok daha kıymetli. İnsanların tedirginlik yaşadığı, sokağa çıkmakta imtina ettiği bir dönemde olması bizim içinde çok anlamlıydı. 4 hafta süresince 15 bin 150 ünite kan bağışı aldık. Bütün ilçelerimiz katıldı. Zor ve uzak olmasına rağmen bu organizasyon başarıyla gerçekleştirildi” dedi.

Kan'ın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Kınık,” Ülkenin her gün kana ihtiyacı var. Biz sadece ihtiyaç değil olağanüstü durumlarda kullanmak üzere ülke stoklarının belirli bir güvenlik seviyesinde ilerlemeyi arzu ederiz. Şuanda koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş ameliyatlar yapılıyor. İhtiyaçlar normale göre fazla. Vatandaşlarımızdan sağlıklı erkeklerin yılda 4 defa, kadınlarında yılda 3 defa kan verebileceğini ifade etmek istiyorum. Herhangi bir insan sağlığına olumsuz bir etkisi yok. Bu süreçte de düzenli kan bağışının devam etmesi çok çok daha önemli” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Biz Kızılay başkanımızla yaklaşık 1,5 ay önce bir görüşme yaptık. Kendilerinin o çağrısına karşılık bizler ne yapabiliriz diye hem bir vatandaş olarak hem de partimizi temsilen bu sürece nasıl katkıda bulunabilir diye bir konuşmamız oldu. Sonrasında ortak bir karar belirledik. Bizler de İstanbul İl Başkanlığı olarak 39 ilçemizde tüm teşkilatımızın desteklediği bir kan bağışı kampanyası başlattık. Süreç normal bir süreç değil, zor bir dönemdeyiz. Temizlik, maske ve mesafe kuralının en üst düzeyde uygulandığı bir salgın dönemindeyiz. Bu dönemin salgın süresi olması vesilesiyle de vatandaşlarımızın tedirginliği bu dönemde muhakkak olmuştur. Biz 4 hafta gibi bir süreç içerisinde sokağa çıkma yasağının kademeli olduğu günlerde dahil 15 Bin 150 ünite kan bağışı yapılmış oldu. Ben 39 ilçedeki tüm teşkilatlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Kızılay'ımızın da sloganı olan bir kan 3 can sloganına şunu da ilave etmemiz lazım.Bir kan 3 cana vesile olmuş olabilir. Sadece kan bağışı kampanyasının zaruri ihtiyaç dönemlerinde değil, sürekli haline getirebilmek lazım” açıklamasında bulundu.